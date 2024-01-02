На Новый год в Билево женщина выпала с балкона
1 января в Витебске молодая женщина упала с балкона.
Инцидент произошел в Микрорайоне Билево: в 17:53 в МЧС поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда 16-этиэтажного дома №69 на Московском проспекте находится упавшая с высоты женщина.
Как выяснилось, 35-летняя витеблянка выпала с балкона третьего этажа. При этом она упала на козырек подъезда и осталась жива.
Пострадавшую с крыши козырька сняли спасатели, после этого женщина была доставлена в больницу и госпитализирована, сообщается пресс-службой МЧС.