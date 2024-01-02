В Витебске из-за взрыва петарды травмирован школьник

02/1/24 15:17 • Здароўе

На Новый год в Витебске 14-летний подросток получил травмы при взрыве петарды.



Инцидент произошел 1 января вечером во дворе многоквартирного жилого дома по улице Лазо. Мальчик гулял на улице, зажег фитиль петарды, но не успел ее выбросить, в результате пиротехника взорвалась в руках ребенка.

После этого травмированный мальчик прибежал домой и попросил мать вызвать скорую медицинскую помощь. После осмотра медиками школьника с различными травмами кисти руки госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что в декабре от взрыва петарды руке пострадал ребенок в Лепельском районе, мальчик нашел пиротехнику на улице.