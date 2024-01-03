Этой ночью холоднее всего в Беларуси было на севере Витебщины

03/1/24 16:03 • Экалогія

Минувшей ночью в Витебской области температура воздуха опускалась ниже -20 °C.



Самый сильный мороз был в Езерище — на полюсе холода Беларуси столбик термометра опустился до отметки -20,5 °C, правда, такая же температура отмечена и Костюковичах Могилевской области. На втором месте Россоны, где ночью было 19,5 градусов мороза.

В областном центре атмосферный воздух охладился до -18,5 °C, и Витебск занял третье место по этому показателю как в области, так и по всей стране.

Завтра по прогнозам синоптиков мороз в Витебской области сохранится. Ночью ожидается до -19 °C, днем будет на три градуса теплее. При этом прогнозируется облачная погода, очень высокая вероятность выпадения сильного снега. На дорогах возможна гололедица.