В Витебске мужчина угрожал подросту топором, за то, что тот не дал закурить

03/1/24 14:27 • Крымінал

Уголовное дело об особо злостном хулиганстве возбудили в отношении 32-летнего предпринимателя из Витебска, угрожавшего подростку топором.



Конфликт произошел вечером 21 августа, пьяный мужчина попросил закурить у подростков, которые проходили мимо. Получив отказ, взрослый житель Витебска схватил стоявшего ближе к нему 17-летнего парня за плечо и замахнулся на него топором. Трагедию предотвратить помог товарищ подростка, оттащивший друга. После этого потерпевший обратился в милицию.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Изъято и признано вещественным доказательством орудие преступления – топор. Собранный характеризующий материал показал, что фигурант является индивидуальным предпринимателем, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Судебно-психиатрической экспертизой, проведенной УГКСЭ по Витебской области, установлено, что во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 32-летнему мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 339 УК — особо злостное хулиганство. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.