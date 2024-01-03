Завтра в Витебске отключат светофоры на одном из перекрестков. Будьте осторожными

03/1/24 20:02 • Падзеі

ГАИ предупреждает, что на 4 января в Витебске запланировано отключение светофоров на перекрестке проспекта Строителей и улицы Чкалова — он сломался.



Автоматический контроллер светофора, расположенного на пересечении проспекта Строителей и улицы Чкалова, вышел из строя из-за резкого понижения температуры воздуха днем 2 января. На данный момент этот светофор работает в штатном режиме, утверждает Госавтоинспекция.

Однако 4 января на нем запланировано проведение ремонтных работ. Из-за этого не будет работать светофорное регулирование на пересечении проспекта Строителей и улицы Чкалова.

ГАИ призывает водителей учитывать эту информацию, выбирая маршрут движения, быть внимательными и соблюдать ПДД.

При проезде перекрёстка необходимо руководствоваться Правилами дорожного движения и знаками приоритета. Пешеходам необходимо переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.