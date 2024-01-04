Горисполком утвердил архитектурно-планировочную концепцию новостройки, которую разместят между домами на проспекте Победы

04/1/24 19:29 • Эканоміка

В микрорайоне Юг-7 Витебска новостройку возведут прямо между четырьмя существующими домами. Сколько в этом доме будет этажей?



Новостройка планируется с тремя подъездами: один будет 6-этажный, второй — 8-этажный, третий — 10-этажный. Дом разместится по диагонали существующего пустыря между существующими многоквартирными домами №№ 43 корпус 1, 45, 45 корпус 1 по проспекту Победителей и домом № 54 корпус 1 по проспекту Строителей. Сориентирован он будет практически с юга на север и самым высоким станет южный подъезд.

Дом рассчитан на 93 квартиры. Хотя ранее СМИ сообщали, что все они будут формате студии, это далеко не так. Например, согласно АРК, на первом этаже будет только одна квартира-студия, а на типовом этаже — в 6- и 10-этажных подъездах студией будет одна квартира из четыре, в 8-этажном — две из четырех. Кроме того, будут 2- и 3-комнатные квартиры, где одна из комнат будет оснащаться кухонным оборудованием.

Рядом с дом запланированы парклет, детская и спортивная площадки, а также большая автостоянка с индивидуальным парковочным местом для каждой квартиры новостройки.

с 30 ноября по 14 декабря проходило общественное обсуждение этого проекта. В ходе проведения общественного обсуждения замечания и (или) предложения от участников общественного обсуждения не поступали, сообщает сайт горисполкома.

Возводить новый дом планируют в форме долевого строительства — за счет будущих жильцов.

Напомним, что «ННВ» ранее писали о похожем проекте уплотнения застройки на улице Чкалова — там 11-этажный дом хотят построить на площадке за костелом Святого Духа и средней школой №31 имени Веры Хоружей.