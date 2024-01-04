Лукашенко направил вытаскивать Витебскую область вице-губернатора Минской области Сергея Левковича

04/1/24 15:26 • Палітыка

Александр Лукашенко назначил своим помощником и инспектором по Витебской области первого заместителя председателя Минского облисполкома Левковича Сергея Викторовича, он сменит снятого Игоря Брыло.



— Надеюсь, что результат от вашей работы будет. Очень надеюсь. Надо найти свое место и работать в интересах Витебской области. Надо вытащить Витебскую область из того состояния, в котором она находится. Я не скажу, что там катастрофа. Но эта область не лучшая в стране, а возможностей у нее немало, — напутствовал нового инспектора Лукашенко.

Сергею Левковичу 40 лет, он уроженец деревни Изабелин Волковысского района Гродненской области. В 2006 году окончил Гродненский государственный аграрный университет по специальности «Зоотехния», а в 2013 году – Академию управления по специальности «Управление агропромышленным комплексом».

Трудиться Левкович начал главным зоотехником в КСУП «На варце» Лельчицкого района Гомельской области, с 2007 по 2009 год работал главным зоотехником управления сельского хозяйства и продовольствия Лельчицкого райисполкома.

Уже в 2009 году господин Левкович начал стезю чиновника — в управлении сельского хозяйства и продовольствия Любанского райисполкома Минской области занял должность начальника отдела организации производства, затем – первого заместителя начальника управления. С 2011 года четыре года работал первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Логойского райисполкома, два года – председателем Узденского райисполкома. С декабря 2017 года по март 2020 года работал председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома.

18 марта 2020 года Сергей Левкович был назначен первым заместителем председателя Минского облисполкома. Кресло вице-губернатора чиновник занимал до сегодняшнего назначения.

Реализовать проект агохолдингов доконца

Александр Лукашенко отметил, что Сергей Левкович знает Витебскую область:

— Область непростая, если не сказать больше. Вы — аграрий, хорошо знаете сельское хозяйство, исходя из вашей биографии. То, что нам надо в Витебской области. Проанализируйте тот путь, который мы обозначили в развитии сельского хозяйства. Вы знаете, что мы создавали там так называемые интеграционные структуры, компании. Я на этот вариант согласился — он в принципе беспроигрышный, ничего не портит. Если это не удастся нам реализовать — ну очень просто интеграционной структуре разбежаться. Они же нечего не теряют. Надо попробовать реализовать этот проект до конца. Это ваша наиважнейшая задача.

**Вы не подручный губернатора **

Александр Лукашенко обратил внимание, что все эти задачи реализуют люди, а кадры – это сфера ответственности Сергея Левковича:

— Работайте вместе с губернатором, но не забывайте, что вы не подручный губернатора. Вы – уши и глаза президента в этой области. Я от вас жду объективной оценки. Драки там быть не должно. Должна быть объективная оценка ситуации.

Голодающих коров передать в колхозы с кормами

В животноводстве, ориентировал Лукашекно, нужно оперативно принимать решения о передаче скота в другие хозяйства, если где-то нет возможности накормить и содержать животных. Это позволит как минимум снизить объемы падежа скота.

А дальше уже необходимо доводить до конца работу по созданию необходимой кормовой базы, что включает в себя оборудование мест для хранения кормов, соблюдение всех технологических требований по их заготовке.

Что касается кадровой ситуации на селе, то Лукашенко призвал нового помощника не плакаться, что у нас в сельском хозяйстве не хватает людей:

— Катастрофа, когда люди лишние. Я это проходил. Может, и вы сталкивались. Вот это беда. А когда есть работа, так надо работать и зарабатывать.

Новый глава Витебского района

Также сегодня Александр Лукашенко согласовал назначение нового председателя Витебского райисполкома вместо Геннадия Сабынича, который в сентябре стал новым председателем Витебского горисполкома.

Витебский район возглавит Сергей Егоров, его переводят туда из кресла председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского оластного исполнительного комитета.

У господина Егорова уже имеет опыт работы предриком — некоторое время он проработал председателем Толочинского райисполкома.