Метель с морозом обрушилась на Витебск

04/1/24 21:25 • Экалогія

Метель, сильный ветер и сильный мороз наблюдались в Витебске 4 января.



Температура атмосферного воздуха в областном центре за эти сутки опускалась до -15 °C и не поднималась выше -12 °C.

При этом скорость порывов ветра в городе достигала 13 метров в секунду.

В результате из-за сильного ветра и высокой влажности мороз чувствовался гораздо сильнее, и низкая температура человеком ощущалась как -23 °C.

За истекшие сутки в Витебске выпало 1,8 миллиметра осадков.

Завтра в Витебске ночью ожидается -15 °C, днем будет несколько теплее — -12 °C. Снегопад продолжится, ожидается слабая метель. На дорогах Витебщины ожидается образование гололедицы.