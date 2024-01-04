Сразу на 10% повысят пенсии в Беларуси

04/1/24 14:02 • Падзеі

Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 февраля.



Указ был подписан 29 декабря прошлого года, документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) с 1 февраля путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 10 процентов.

В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 10%. По предварительной оценке Минтруда средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024 г. составит 811 рублей и увеличится на 21% по отношению к февралю 2023 года.

В прошлом году в Беларуси пенсии увеличивались на 5% два раза. Последний раз это произошло в сентябре.