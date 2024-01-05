В Витебске борются опасностью падения ледяных глыб при помощи предупреждающих ленточек

05/1/24 20:06 • Здароўе

Из-за сложившихся погодных условий на крышах зданий в Витебске начали появляться нависающие «козырьки» из смерзшегося снега.



Последние несколько дней при низкой температуре атмосферного воздуха в Витебске периодически шел снег, иногда с метелью. За последние два дня в областном центре выпало около 6 миллиметров осадков.

В результате на крышах городских зданий стали появляться снежные шапки, которые нависают своеобразным козырьками над стенами.

Поэтому коммунальные службы начали огораживать потенциально опасные места возле домов, где есть угроза падения на пешеходов снега и льда с крыш, при помощи предупреждающих лент.

Напомним, что 18 декабря в результате падения ледяной глыбы с крыши дома №18 на проспекте Черняховского погибла 39-летняя женщина.