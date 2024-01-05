В Витебске появится умная остановка. Чем она будет отличаться от других?

05/1/24 12:00 • Падзеі

В центре Витебска должна появиться «Умная остановка». Где ее установят?



Павильон этого остановочного пункта, в отличие от других, будет оснащен интерактивной панелью с информацией о движении транспорта, приложением «Мой город», бесплатным Wi-Fi и кнопкой вызова экстренных служб, сообщает официальный телеграм-канал облисполкома.

О планах по установке такой остановки ВОКТУП «Оператор перевозок» сообщал еще в мае прошлого года. По информации предприятия, РУП «Белтелеком» должен был произвести монтаж «Умной остановки» на остановочном пункте «Синий дом» еще до конца 2023 года.

Примечательно, что первая в стране «Умная остановка» появилась в Глубоком еще в сентябре 2022 года. В этом райцентре ее установили на площади 17 сентября, при помощи интерактивной панели там можно посмотреть расписание городских автобусов, а также узнать информацию из приложения «Мой город»: адреса предприятий, режим работы, контактные данные.