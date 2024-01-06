Два человека погибли на пожаре в Дубровно

06/1/24 18:26 • Здарэнні

Двое мужчин погибли на пожаре в Дубровно, который произошел вечером 5 января.



В 22:53 спасателям поступило сообщение о пожаре дома на Никандровой улице. По прибытии пожарных наблюдалось горение и плотное задымление внутри дома.

На момент возникновения пожара в доме находились его хозяин 1961 года рождения – инвалид III группы по опорно-двигательному аппарату и его знакомый 1959 года рождения. Со слов соседей оба мужчины любили злоупотребить спиртным.

В ходе тушения пожара работниками МЧС в доме были обнаружены тела 62-летнего хозяина и его 64-летнего знакомого. Хозяин загоревшегося дома был инвалидом III группы по опорно-двигательному аппарату, а со слов соседей и он, и его гость злоупотребляли спиртным.

В результате пожара огнем в доме были повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество. По предварительной версии дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяином дома, сообщается пресс-службой МЧС.

С начала этого года на пожарах в Витебской области уже погибли 3 человека, с начала зимы — 10.