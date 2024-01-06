Ночью будет -22 °C — на Рождество в Витебске ударят морозы

06/1/24 19:24 • Экалогія

Трескучие морозы ожидаются в Витебске на православное Рождество.



По прогнозам синоптиков, 7 января температура атмосферного воздуха в областном центре может опуститься до -22 °C. При этом из-за ветра (ожидается скорость порывов до 6 метров в секунду) мороз будет ощущаться, как при температуре -31 °C.

На момент публикации в Витебске было еще только -15,5 °C, но холод уже начал надвигаться на Витебскую область: в Докшицах столбик термометра опустился до отметки -20,2 °C, а в Россонах — -21,1 °C.

Фактическая температура месяца по данным наблюдений в Витебске за первые пять дней января составила -12,6 °C, это ниже обычной нормы на 8,1 градуса. При этом никаких экстремальных температур в городе пока не было.

Суточный рекорд минимума температуры для 7 января установлен в 1987 году и составляет -30,6 °C. Абсолютный минимум температуры в Витебске зафиксирован 16 января 1940 года — -40,6 °C.