Череда пожаров с гибелью людей продолжается в Витебской области, за ночь погибли еще два человека
В ночь на Рождество в Витебской области погибли два человека, еще один получил сильные ожоги.
Пожар в деревне Пиртани Браславского района произошел 6 января в 19:31, там загорелся частный дом на Дорожной улице.
Как выяснится позже, пожар заметит 63-летняя хозяйка дома. Женщина пыталась разбудить 69-летнего мужа, но из-за сильного дыма вынуждена была покинуть дом, так и не разбудив супруга.
Тело погибшего мужчины на полу комнаты обнаружили пожарные при тушении жилища. Женщину осмотрели медики «скорой», она получила ожоги 1-3 степени спины на площади около 9% тела. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
А через несколько часов, 7 января в 1:43 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Мыково Верхнедвинского района на Ручьевой улице.
Когда спасатели прибыли к месту вызова, снаружи одноэтажного, двухквартирного жилого дома ничего не наблюдалось. Однако, жильцы квартиры №1 рассказали, что они спали и услышали звук сработавшего автономного пожарного извещателя, вышли из комнаты и почувствовали незначительный запах дыма в соседней комнате.
Хозяйка квартиры, ее брат, инвалид по опорно-двигательному аппарату, и ее муж вышли из дома. После чего супруг женщины пошел к соседу, однако в его квартире было все уже в дыму. На крики соседей он не отзывался.
Прибывшие спасатели проникли во вторую квартиру и в комнате на полу, между кроватью и креслом обнаружили обгоревшего 69-летнего пенсионера. В квартире, где находился очаг пожара, закопчены стены и потолок, уничтожены кровать и кресло.
Оба пожара, по предварительной информации, могли возникнуть из-за неосторожности при курении погибших, сообщается пресс-службой МЧС.
С начала этого года на пожарах в Витебской области уже погибли 5 человека, с начала зимы — 12.