Из-за сильного мороза на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. В Витебске до -26 °C

07/1/24 20:48 • Экалогія

Мороз до -26 °C ожидается 8 января в Витебской области. Объявлен оранжевый уровень опасности.



Как уже писали «ННВ», минувшей ночью в Витебске столбик термометра опускался до отметки -23,1 °C, на севере области было заметно холоднее — -27,3 °C в Езерище и -27,9 °C Россонах.

Этой ночью, по прогнозам синоптиков, уже в областном центре ожидается усиление морозов до -26 °C, так что в более северных регионах Витебщины температура может опуститься ниже отметки -30 °C.

Днем в понедельник потеплеет, и в Витебске атмосферный воздух может прогреться до -14 °C.

На момент публикации этого материала в областном центре температура уже опустилась до -20,3 °C, а в Езерище — до -24,2 °C.