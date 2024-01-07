Просроченную на 8 месяцев курятину продавали в Глубокском районе

07/1/24 14:33 • Эканоміка

Осенью в магазине одного из агрогородков Глубокского района нашли полуфабрикаты из кур, срок годности которых истек еще весной.



Проверка, которая проводилась 30 октября, обнаружила в магазине, принадлежащем частному торговому унитарному предприятию, следующие продукты с истекшим сроком годности:

полуфабрикаты из бройлеров со сроком годности до 23.04.2023;

задняя четвертина цыпленка-бройлера со сроком годности до 28.06.2023;

продукт из птицы со сроком годности до 20.08.2023;

полуфабрикат со сроком годности до 1.03.2023;

фарш со сроком годности 22.10.2023.

Как видим, срок годности на один из товаров истек еще за восемь месяцев до того, как проверка обнаружила эту продукцию в продаже.

Всего же в магазине было обнаружено свыше 10 килограммов просрочки общей стоимостью 139 рублей 80 копеек.

В тот же день просроченные товары были сняты с реализации и утилизированы.

1 декабря экономический суд Витебской области рассмотрел делу об административном правонарушении. На основании части 2 статьи 13.11 КоАП торговое предприятие было наказано штрафом в размере 185 рублей.