Самый сильный мороз в Беларуси минувшей ночью был на Витебщине

07/1/24 14:52 • Экалогія

В рождественскую ночь на севере Витебской области столбик термометра опустился почти до 28 градусов ниже нуля.



Ночью 7 января нигде на Витебщине температура атмосферного воздуха не превышала -21,5 °C. Холоднее всего было в Россонах, где минимальная температура составила -27,9 °C, на втором месте Езерище — -27,3 °C, а третья ступень пьедестала у Верхнедвинска — -27,3 °C.

В Витебске в эту ночь столбик термометра опускался до отметки -23,1 °C. Пока это была самая холодная ночь в областном центре с начала зимы.

Теплее всего этой ночью было на западе Витебищины, на метеостанции в Лынтупах минимальная температура воздуха составила -21,6 °C.

Также двадцатиградусный мороз фиксировался на севере Минской и северо-востоке Могилевской областей.

В южной части страны пока значительно теплее.