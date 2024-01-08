Из-за сильных морозов в теплосетях должны повысить температуру

08/1/24 17:54 • Здароўе

Минэнерго заявляет о повышении температура теплоносителя в системе отопления до 105 градусов, в зависимости от региона.



Регулирование отпускаемого тепла обеспечивается за счет изменения температуры теплоносителя и его объема.

При этом усилен контроль за работой тепловых сетей, увеличено количество их обходов, дежурство персонала организовано в круглосуточном режиме.

Для поддержания комфортного температурного режима в жилищном фонде в каждом регионе Беларуси ведется непрерывный мониторинг ситуации с учетом краткосрочных прогнозов погоды, сообщает ведомство.