Из-за сильных морозов в теплосетях должны повысить температуру
Минэнерго заявляет о повышении температура теплоносителя в системе отопления до 105 градусов, в зависимости от региона.
Регулирование отпускаемого тепла обеспечивается за счет изменения температуры теплоносителя и его объема.
При этом усилен контроль за работой тепловых сетей, увеличено количество их обходов, дежурство персонала организовано в круглосуточном режиме.
Для поддержания комфортного температурного режима в жилищном фонде в каждом регионе Беларуси ведется непрерывный мониторинг ситуации с учетом краткосрочных прогнозов погоды, сообщает ведомство.