Морозы уходят на юг — этой ночью в Витебске будет только -18 °C

08/1/24 20:41 • Экалогія

Волна холодов прошла через Витебск, этой ночью мороз будет гораздо слабее, чем в предыдущую.



По прогнозам синоптиков, ночью 9 ноября ожидается до -18 °C. При этом температура продолжит расти и днем атмосферный воздух в областном центре может прогреться даже до -2 °C.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Высокая вероятность выпадения осадков в виде снега. Вечером возможен туман, на дорогах сохраняется опасность образования гололедицы.