Ноутбук за 18 000 рублей собирается купить «Нафтан»

08/1/24 13:18 • Эканоміка

Открытое акционерное общество «Нафтан» объявило тендер на закупку ноутбука за 18 000 рублей.



Предприятию требуется ноутбук с экраном диагональю 17,3 дюйма и разрешением матрицы IPS в 3840×2160 пикселей, оснащенный процессором Intel Core i7-12800H, 32 гигабайтами оперативной памяти, террабайтным твердотельным накопителем SSD и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 8 гигабайтами памяти, работающий под управлением Windows 11.

Предпочтительные производители не указаны, однако под заявленные характеристики наиболее подходит игровой ноутбук «Razer Blade».

Поставить ноутбук заказчику должны док конца марта. Оплачивается закупка из собственных средств предприятия.