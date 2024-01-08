Почти -29 °C — узнали, где этой ночью было холоднее всего

08/1/24 11:57 • Здароўе

Прогноз синоптиков на 8 января полностью оправдался, минувшей ночью в Витебской области доходило почти до 29 градусов мороза.



Полюс холода Беларуси подтвердил свою репутацию: в Езерище столбик термометра опускался до отметки -28,7 °C — это самая низкая температура в стране, которая наблюдалась в эти сутки.

Впрочем, в Россонах и Верхнедвинске температура отличалась всего на несколько десятых градуса: в Россонах было -28,6 °C, а в Верхнедвинске — -28,4 °C. Кроме того, ниже 27 градусов температура атмосферного воздуха опустилась в Шарковщине — там было -27,8 °C.

Прошедшая ночь в Витебске выдалась более холодной, чем Рождественская: на метеостанции областного центра зафиксировали температуру -25,3 °C, что на два градуса с лишком ниже результатов предыдущей ночи.

Отметим, что в прежние годы при таких низких температурах в Витебске организовывались пункты обогрева, чтобы помочь людям, в первую очередь бездомным, спастись от переохлаждения. В эту зиму пока ни Красный крест, ни МЧС о подобных мероприятиях не сообщали.