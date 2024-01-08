Почти две тысячи человек пострадали в Витебской области из-за гололеда и морозов

08/1/24 17:44 • Здароўе

За последние сутки в больницы Витебской области попали 5 человек с холодовыми и гололедными травмами.
Молодая пара помогает бабушке перебраться через сугроб на площади Свободы. Последствия циклона «Даниэлла» («Daniella») в Витебске. Фото Сергея Серебро

Всего, начиная с 21 ноября прошлого года, с такими травмами в регионе были госпитализированы 156 человек, 1822 получили амбулаторную помощь.

Всего за сезон в Витебской области зарегистрированы 1978 пациентов, пострадавших от гололедных и холодовых травм. При этом гололедная травма диагностирована у 1937 пациентов, холодовая — только у 41, сообщает Минздрав.

            
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