В Шарковщине горел центр социального обеспечения

08/1/24 11:30 • Здарэнні

Утром 8 января произошел пожар в здании территориального центра социального обслуживания населения в городском поселке Шарковщина.



Сообщение о возгорании пожарным поступило в 7:37, уже через несколько минут они прибыли на место пожара, где наблюдалось горение части кровли одноэтажного здания. Пожар оперативно был ликвидирован спасателями, никто не пострадал.

Огнем в тамбуре здания повреждены стены и потолочное перекрытие. По факту пожара проводится проверка, причина устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.