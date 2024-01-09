Черный январь: еще два человека погибли в огне, за сутки в Витебской области произошло 11 пожаров

09/1/24 11:42 • Здарэнні

С начала января в Витебской области пожары унесли жизни уже 7 человек. Минувшей ночью люди погибли в Глубокском и Оршанском районах.



8 января в 13:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Мамаи Глубокского района. При тушении дома пожарные нашли тело 59-летнего хозяина жилища, инвалида 3-й группы по зрению.

Спустя четыре час произошел пожар деревне Савищино Оршанского района. Там погибла 89-летняя старушка. К приезду пожарных бревенчатый дом был уже полностью охвачен огнем, шансов спасти пенсионерку не оставалось.

В первом случае рассматривается версия возникновения пожара из-за неосторожности при курении, во втором случае возгорание могло произойти из-за короткого замыкания, сообщается пресс-службой МЧС.

За минувшие сутки в Витебской области произошло 11 пожаров в 8 районах. С начала зимы на пожарах погибли 14 жителей Витебщины, половина из них — в январе.