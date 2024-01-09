Мокрый снег и сильный ветер, а также гололедица — погода в Витебске на завтра

09/1/24 20:11 • Экалогія

10 января в Витебске ожидается неприятная погода, особенно много неудобств она доставит водителям.



Среда в областном центре выдастся ветреной, скорость порывов будет достигать 14 метров в секунду. Температура атмосферного воздуха будет колебаться в районе нуля, но из-за ветра ощущаться как -6 °C.

При этом ожидается выпадение ночью мокрого снега, а днем дождя. Возможно образование тумана, гололеда, а на дорогах — гололедицы.

Сейчас в Витебске фиксируются порывы ветра скоростью до 10 метров в секунду. Воздух в городе прогрелся до -3,3 °C и его температура продолжает повышаться.