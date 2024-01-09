Завтра в Витебске отключат участок теплотрассы. Узнали, у кого несколько часов не будет тепла и горячей воды

09/1/24 14:18 • Здароўе

10 января в Витебске запланировано отключение участка магистральной теплотрассы по улице Воинов-Интернационалистов в Витебске.



Работы проводятся для ликвидации дефекта подающего трубопровода. На время производства ремонтных работ с 7:30 до 20:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у следующих потребителей:

жилые дома № 33, 35, 37, 37-1, 41, 41-1, 43, 43-1, 45, 45-1, 47, 49 по проспекту Победы;

магазин по проспекту Победы, 33 а;

жилые дома № 52, 44, 44-1, 48, 50-1, 50-2, 50-4, 52-1, 52-2, 52-3, 54-1, 56 по ул. Чкалова;

жилые дома № 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 27, 29 по ул. Воинов-Интернационалистов;

магазин «Витебские продукты» по ул. Воинов-Интернационалистов, 25;

Универсам № 5 по ул. Воинов-Интернационалистов, 11а;

Универсам № 142 по ул. Чкалова, 50а;

административное здание по ул. Чкалова, 50Б;

храм Андрея Первозванного по ул. Чкалова, 44Б.

Утечка теплоносителя была своевременно обнаружена персоналом Витебского района тепловых сетей, осуществлена дефектовка поврежденного участка, а также выполнены подготовительные мероприятия для организации устранения дефекта с целью минимизации времени отсутствия теплоносителя у потребителей, заявляет «Витебскэнерго». Это произошло, судя по всему, еще 4 января.

Как только спали сильные морозы, энергетики по согласованию с местными органами власти решили приступить к устранению появившегося дефекта. РУП «Витебскэнерго» приносит горожанам извинения за причиненные неудобства.

Минувшей ночью температура атмосферного воздуха в Витебске опускалась до -16,5 °C. По прогнозам синоптиков, завтра днем в Витебске возможна оттепель с температурой до +2 °C.