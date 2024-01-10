Парк «Витебскоблавтотранса» пополнят 40 единиц пассажирской техники

10/1/24 19:44 • Эканоміка

40 единиц пассажирской техники будет приобретено для «Витебскоблавтотранса», большая часть — для пригородного сообщения.



По информации из официального телеграм-канала облисполкома планируется закупить:

12 автобусов МАЗ 216047;

26 автобусов МАЗ 257040;

2 трамвайных вагона Т811.

Это должно улучшить качество обслуживания пассажиров в регионе и в самом областном центре.

12 автобусов большой вместимости (МАЗ 216047 — это сочленённый автобус особо большой вместимости с «гармошкой») будут выходить на городские маршруты. В частности, должно увеличиться количество транспорта, который связывает микрорайон «Билево» с другими частями города.

Особый интерес представляют трамваи Т811. Это низкопольные по всему салону вагоны, способные вместить сразу 159 человек. Весит такой электропоезд более 33 тонн и при этом имеет запас автономного хода в 5 километров.