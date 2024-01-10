Поврежденную теплотрассу в Витебске уже отремонтировали

10/1/24 15:29 • Падзеі

«Витебскэнерго» сообщает о завершении ремонтных работ на дефектном участке теплотрассы на улице Воинов-Интернационалистов в Витебске.



Как писали «ННВ», 4 января была выявлена утечка теплоносителя на теплотрассе неподалеку от костела Иисуса Милосердного. Из-за сильных морозов ремонт поврежденного участка решили отложить до улучшения погодных условий.

10 января, с потеплением, начался ремонт, при этом место повреждения было вскрыто заранее. Для устранения дефекта на теплотрассе были привлечены 17 человек и 6 единиц спецтехники.

Через несколько часов ремонтные работы были завершены, проведен диагностический контроль, участок тепловой сети заполнен теплоносителем и в 14:40 включен в работу, теплоснабжение отключенных потребителей возобновлено.

Специалисты Витебского района тепловых сетей оперативно приняли все необходимые меры, чтобы с наступлением благоприятной температуры наружного воздуха в самые кратчайшие сроки планово устранить возникший дефект, который в дальнейшем мог привести к возникновению аварийной ситуации, заявляют в «Витебскэнерго».

Температура атмосферного воздуха в Витебске во время ремонта колебалась от +0,2 °C до +0,8 °C.