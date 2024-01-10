Всего за 40 рублей можно купить МТФ с инфраструктурой в Чашникском районе

10/1/24 13:15 • Эканоміка

Два коровника в Чашникском районе выставлены на аукцион со стартовой ценой в одну базовую величину.



Коровники находятся рядом с деревней Жучки Круглицкого сельсовета. Общая площадь зданий 1370,5 и 1394,7 квадратных метров.

Кроме собственно коровников в лот включены сенажная траншея с подпорной стеной и покрытием, водопроводная сеть с колодцем и трубопроводом, две площадки, а также водонапорная башня, построенная во времена СССР в 1984 году.

Также новый владелец недвижимости получит право аренды земельного участка площадью почти два гектара на 20 лет.

Согласно условиям продажи, необходимо начать хозяйственную деятельность спустя полгода после заключения договора купли-продажи, а в случае проведения реконструкции или нового строительства после сноса существующих коровников — не позднее чем через три года. Осуществлять такую деятельность необходимо не менее года. Или же не менее года использовать эту недвижимость для ведения личного подсобного хозяйства в течение одного года, начав не позднее одного года с момента заключения договора купли-продажи.

При этом новому владельцу кроме цены аукциона придется заплатить 3396 рублей 1 копейку за подготовку объекта к продаже.

Оценочная стоимость этого недвижимого имущества на 1 мая 2022 года составляла 152 272 рубля 93 копейки.