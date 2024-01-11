Морозы возвращаются в Витебск, этой ночью будет -15 °C

11/1/24 21:43 • Экалогія

До -15 °C прогнозируется ночью 12 января в Витебске, из-за угрозы гололедицы объявлен оранжевый уровень опасности.



Морозная погода возвращается на север Беларуси. Уже сейчас столбик термометра в областном центре опустился до отметки -8,4 °C, даже в Езерище немного тепле — -8,3 °C.

По прогнозам синоптиков этой ночью в Витебске будет облачно с прояснениями, атмосферный возудух охладится до -15 °C. Днем будет немного теплее — до -10 °C. При этом на дорогах будет образовываться гололедица.

Если сохранится такая же ветренная погода, как и 11 января, когда скорость порывов ветра в областном центре достигала 17 метров в секунду, мороз на улице будет ощущуться гораздо сильнее — как будто -22 °C.

Первая треть января в Витебске оказалась гораздо холоднее обычного. Фактическая температура месяца по данным наблюдений составила -12,5 °C, это ниже нормы на 7,8 °C.