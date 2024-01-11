На Старый Новый год в Мазурина пустят дополнительные автобусы

11/1/24 13:47 • Падзеі

13 декабря в Витебске пройдет Всемирный день снега, праздновать будут в парке в Мазурино.



Посетителям обещают яркую концертная программа от творческих коллективов города, а также соревнования по мини-футболу, дартсу, перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, шашкам, шахматам.

Изюминкой праздника должна стать историческая реконструкция фронтовой елки с участием Витебского областного общественного объединения военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию».

Начало мероприятий в парке запланировано на 11:00. Чтобы горожане могли легко добраться до парка, «Витебскоблавтотранс» пустит дополнительные рейсы по автобусному маршруту №12(А) «микрорайон “Медцентр” – парк имени Советской Армии».