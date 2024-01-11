В декабре сильнее всего подорожали овощи и фрукты — статистика по Витебской области

11/1/24 13:17 • Эканоміка

В Витебской области продолжают расти цены на овощи, фрукты также стали заметно дорожать.



Согласно официальной статистике, в декабре в регионе цены на овощную продукцию выросли на 12,3%. Напомним, что все три осенних месяца рост цен на эту группу продуктовых товаров превышал 20%.

Также в декабре выросли цены на фрукты, в этой категории рост составил 4,9%. Кроме того за последний месяц 2023 года подорожали пшеничная мука, крупа и бобы, рост цен немного превысил 1%.

В целом же продовольственные товары в декабре по сравнению с ноябрем подорожали на 1%, по сравнению с декабрем 2022 года — на 6,9%.

Цены на услуги в Витебской области за год выросли на 7,3%, в последний месяц года рост показывали цены на услуги высшего образования (6,8%), медицинские услуги (4,6%), туристические услуги (4%), бытовые услуги(2,3%).

Непродовольственные товары в декабре 2023 года стоили на 3,6% больше чем год назад. В этом месяце в пределах 1-2 процентов выросли цены на печатные издания, обувь и лекарственные товары.

На все товары в декабре по сравнению с ноябрем цены выросли всего на 0,7%, а по сравнению с декабрем 2022 года — на 5,5%.

Напомним, что в 2022 рост цен на продукты составил 14,8%, непродовольственные товары подорожали на 13,4%, а услуги — на 10,8%. А все товары за год подорожали в среднем на 14,2%.