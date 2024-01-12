До -19 °C — этой ночью в Витебске будет еще холоднее, кроме того ожидается снегопад

12/1/24 20:40 • Экалогія

Сильный мороз и снегопад — ночью 13 января в Витебске будет очень некомфортная погода.



Минувшей ночью в Витебске температура опускалась до -14,2 °C, а холоднее всего не только в Витебской области, но и во всей Беларуси было в Россонах — -16,4 °C, Езерище только на втором месте — -16,1 °.

В ночь с пятницы на субботу по прогнозам синоптиков в областном центре ожидается 19-градусный мороз. На севере области, как зачастую бывает, столбик термометра может опуститься еще ниже.

При этом в ночное время суток очень высокая вероятность выпадения снега (вероятность до 90%).

Днем иногда возможны прояснения, но мороз спадет — ожидается до 14 °C. Эти условия будут способствовать сохранению на дорогах области гололедицы. В Беларуси по-прежнему объявлен оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.