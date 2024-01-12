Два человека погибли на пожарах в Толочинском районе

12/1/24 11:54 • Здарэнні

Череда пожаров с человеческими жертвами в Витебской области продолжается.



11 января произошел пожар в деревне Аленовичи Толочинского района. В сгоревшем доме пожарные нашли тело погибшей 52-летней жещины, которая жила вместе с владельцем жилица.

А в ночь с 11 на 12 января в этом же районе произошел пожар еще в одной деревне. Примерно в два часа ночи пожарным сообщили о горящем доме в деревне Загатье. Там также погиб человек — на пожарище нашли тело 57-летнего хозяина дома, сообщается МЧС.

С начала января в Витебской области на пожарах погибли уже 10 человек, а прошедшую часть зимы пожары оборвали 17 человеческих жизней.