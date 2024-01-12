Из-за перебоев с электричеством в Витебске отключились некоторые светофоры
На ряде перекрестков Витебска перестали работать светофоры, это связано с проблемами электроснабжения.
Как предупреждает ГАИ, в связи с перебоями в подаче электроэнергии в Витебске временно не работают следующие светофоры:
- на проспекте Строителей;
- улице Петруся Бровки;
- улице Терешковой.
Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
Краткосрочное отключение электроэнергии, по наблюдениям жителей Витебска, произошло примерно в 12:20. Очевидно, в этот момент включилась резервная система. «Витебскэнерго» пока не комментировало ситуацию.