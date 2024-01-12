Из-за перебоев с электричеством в Витебске отключились некоторые светофоры

12/1/24 13:51 • Падзеі

На ряде перекрестков Витебска перестали работать светофоры, это связано с проблемами электроснабжения.



Как предупреждает ГАИ, в связи с перебоями в подаче электроэнергии в Витебске временно не работают следующие светофоры:

на проспекте Строителей;

улице Петруся Бровки;

улице Терешковой.

Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.

Краткосрочное отключение электроэнергии, по наблюдениям жителей Витебска, произошло примерно в 12:20. Очевидно, в этот момент включилась резервная система. «Витебскэнерго» пока не комментировало ситуацию.