Из-за перебоев с электричеством в Витебске отключились некоторые светофоры

12/1/24 13:51 • Падзеі

На ряде перекрестков Витебска перестали работать светофоры, это связано с проблемами электроснабжения.
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

Как предупреждает ГАИ, в связи с перебоями в подаче электроэнергии в Витебске временно не работают следующие светофоры:

  • на проспекте Строителей;
  • улице Петруся Бровки;
  • улице Терешковой.

Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.

Краткосрочное отключение электроэнергии, по наблюдениям жителей Витебска, произошло примерно в 12:20. Очевидно, в этот момент включилась резервная система. «Витебскэнерго» пока не комментировало ситуацию.

            
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