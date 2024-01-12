Сосульки угрожают жизни и здоровью населения в Витебске и ряде других городов области — прокуратура

12/1/24 14:01 • Здароўе

Прокуратурой выявлен ряд опасных для жизни и здоровья населения объектов в результате непринятия мер по очистке карнизов, крыш зданий от снежно-ледяных образований в Городке, Лепеле, Толочине, Витебске, Полоцке и иных населенных пунктах региона.



В законодательстве определено, что работы по обработке улиц противогололедными средствами в условиях гололедицы должны производиться круглосуточно с максимальным обеспечением нормального и безопасного движения транспорта и пешеходов – о ненадлежащем исполнении указанных требований свидетельствовали многочисленные случаи получения гражданами гололедных травм. В частности, в период резкого похолодания такие травмы получили более 1200 жителей области.

Выявлены факты неудовлетворительного состояния дорог, затруднения движения транспорта общего пользования, в том числе повлекшие дорожно-транспортные происшествия, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

По итогам проверок прокуроры районов вынесли 14 предписаний в адрес организаций жилищно-коммунального хозяйства, внесли два представления в исполнительные комитеты.

В связи с системностью нарушений прокуратура Витебской области внесла представление в Витебский облисполком, в котором при ухудшении погодных условий среди прочего потребовала: