Витебский облсовет внес изменения в свое решение о бесплатном проезде школьников

12/1/24 12:35 • Адукацыя

Витебский областной совет депутатов внес изменения в решение, регулирующее правила проезда учащихся в общественном транспорте.



Напомним, что решение о предоставлении права на бесплатный проезд учащимся учреждений общего среднего и специального образования в городском транспорте было принято Витебским областным Советом депутатов 27 марта 2018 года, и вступило в силу с 1 сентября того же года. До этого льготный проезд для школьников распространялся только на поездки к месту учебы и домой.

Решение, вносящее изменения в этот нормативный акт, было принято депутатами еще 29 декабря прошлого года. В основном изменения касаются документов, которые школьники должны предъявлять кондукторам и контролерам: если раньше это была справка обучающегося, то теперь это карта учащегося или ученический билет, (а при их отсутствии – справки), подтверждающих

обучение в соответствующих учреждениях образования.