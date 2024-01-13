На смену морозам в Витебске придут снегопады

13/1/24 20:17 • Экалогія

Этой ночью в Витебске сохранится морозная погода, возможно до -18 °C.



Ночью 13 декабря в областном центре столбик термометра опускался до отметки -18 °C. Днем было заметно теплее, но все равно температура атмосферного воздуха не поднималась выше -12,2 °C.

После 16:00 мороз стал снова усиливаться и Витебске на момент публикации было уже -14,8 °C. В Езерище при этом -16,1 °C, в Сенно — -16,4 °C. Холоднее всего в Орше, где столбик термометра уже опустился до -17,7°C.

По прогнозам синоптиков, ночью 13 января в Витебске температура атмосферного воздуха может опуститься до -18 °C. При этом небо иногда будет проясняться, существенных осадков не прогнозируется.

Днем небо затянет облаками, временами будет идти снег. К вечеру может потеплеть до -3 °C.

На отдельных участках дорог угроза гололедицы будет сохраняться все время.