В Городке и Чашниках лифты не работали в домах, сданных еще в 2022 году

14/1/24 14:55 • Эканоміка

КГК выявил, что в Витебской области некоторые многоэтажные дома сдаются с неработающими лифтами, которые немогут ввести в эксплуатацию многие месяцы.



Например, в Городке с момента ввода дома в эксплуатацию в декабре 2022 года лифтовое оборудование не работало и вопрос его запуска не решался, при том, что в стоимость приобретенного гражданами жилья включены затраты по устройству лифтов. Однако оплаченные условия проживания им не обеспечивались, что вызывало обоснованные жалобы жильцов дома.

Аналогично в Чашниках лифты не работали в доме, введенном в эксплуатацию еще в сентябре 2022 года. Проблему удалось решить только после реагирования Комитета области на жалобы жителей домов, поступившие на «горячую линию». По предложению КГК местными организациями ЖКХ и ОАО «Витебсклифт» приняты меры по обеспечению подключения и обслуживания лифтов – обучен персонал, после чего лифты введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба КГК.

Отметим, что согласно строительным нормам, введенным в 2020 году, строительство домов с количеством этажей два и более ведется с установкой лифтов.

В целях соблюдения законных интересов и прав граждан, исключения фактов несвоевременного обслуживания лифтов и принятия мер реагирования проинформирован Витебский облисполком.