В Витебске уже 10 сантиметров снега

15/1/24 12:23 • Экалогія

На смену морозам пришли снегопады: за 24 часа высота снежного покрова в Витебске выросла на 4 сантиметра.



Днём 14 января и ночью 15 января по данным метеорологов в Витебске выпало 5 миллиметров осадков, это примерно 9% от месячной нормы для января. Всего с начала года в областном центре выпало 19 миллиметров осадков или только треть от месячной нормы.

К утру 15 января высота снежного покрова в Витебске достигала 10 сантиметров, выше всего в области сугробы в Верхнедвинске и Шарковщине — 16 сантиметров.

Температура атмосферного воздуха на большинстве метеостанций Витебщины немного ниже нуля.

В Витебске на момент публикации наблюдались слабый снег, низовая метель, скорость порывов ветра при этом достигала 9 метров в секунду. Горизонтальная видимость немногим превышает 3 километра.