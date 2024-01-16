Свыше 21 млн. руб. налогов должны доплатить жители Витебской области

16/1/24 11:38 • Эканоміка

Налоговые инспекции направили 2099 плательщикам Витебской области 2099 уведомлений с предложением о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.



Эти уведомления были отправлены по итогам камеральной проверки добровольного исполнения налоговых обязательств за январь-декабрь 2023 года.

Согласно представленным плательщиками уточненным налоговым декларациям, сумма необходимой доплаты налога в бюджет составила 21 400 000 рублей.

Кроме того, была уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета — на 13 800 000 рублей, сообщает пресс-служба МНС.