15 градусов мороза и 16 сантиметров снега — в Витебске установилась настоящая зимняя погода

17/1/24 16:43 • Экалогія

Минувшей ночью в Витебске столбик термометра опустился до отметки -15,2 °C.



Еще холоднее было на крайнем западе и севере Витебской области: в Лунтупах — -17,9 °C, в Езерище — -17,4 °C, в Россонах — -17,3 °C. Теплее всего было в Лепеле — только -13,5 °C.

К 17 января высота снежного покрова в Витебске составляет 16 сантиметров. С начала месяца в областном центре выпало 27,4 миллиметра осадков, что составляет 48% от нормы для января.

Самые большие сугробы образовались на северо-западе Витебщины — в Верхнедвинске высота снежного покрова составляет уже 23 сантиметра.