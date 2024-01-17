Мороз до -15 °C, сильный ветер и метель — из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности

17/1/24 22:58 • Экалогія

Этой ночью температура воздуха в Витебске опустится до -15 °C, но из-за сильного ветра мороз будут казаться в два раза сильнее.



На ночь 18 января прогнозируется понижение температуры -15 °C, слабый снег и ветер, скорость порывов которого будет достигать 15 метров секунду. Из-за ветреной погоды холод будет ощущаться особенно сильно.

Днем резко потеплеет и к вечеру атмосферный воздух в областном центре может прогреться до -1 °C, а с наступлением темноты снова начнет быстро охлаждаться.

К таким температурным качелям добавится еще более сильный ветер, скорость его порывов может достигать 18 метров в секунду. Утром и днем ожидается сильный снегопад, метель.

В течение всех суток на отдельных участках дорог будет сохраняться угроза гололедицы.