В 1,5 раза увеличился оптовый товарооборот в Витебской области в 2023 году

17/1/24 17:31 • Эканоміка

В 2023 году Витебская область опять показала резкий рост объема оптового товарооборота.



Оптовый товарооборот Витебщины составил 26 500 000 000 рублей, или в сопоставимых ценах 156,5% к уровню 2022 года. При этом в 2022 году оптовый товарооборот в Витебской области по сравнению 2021 годом вырос на 178,8%.

Розничный товарооборот в 2023 году составил 7 337 100 000 рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года. В 2022 году он составлял 6 700 000 000 рублей или 99,8% к уровню 2021 года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,9% розничного товарооборота области, составил 6 813 000 000 рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в 2023 году составил 395 700 000 рублей, или 109,2% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.