В Орше горел хлебозавод, пострадал один из работников. Видео
17 января в Орше произошел пожар на местном хлебозаводе.
Прибывшие на вызов подразделения МЧС обнаружили загорание в металлическом вентиляционном коробе печи расстойно-печного агрегата хлебобулочного участка.
Пожарные спасли слесаря «Оршанского хлебозавода», которого с ожогами доставили в учреждение здравоохранения. При этом 24 работника самостоятельно покинули здание, сообщается пресс-службой МЧС.
Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается.