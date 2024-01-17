В Орше горел хлебозавод, пострадал один из работников. Видео

17/1/24 16:57 • Здарэнні

17 января в Орше произошел пожар на местном хлебозаводе.



Прибывшие на вызов подразделения МЧС обнаружили загорание в металлическом вентиляционном коробе печи расстойно-печного агрегата хлебобулочного участка.

Пожарные спасли слесаря «Оршанского хлебозавода», которого с ожогами доставили в учреждение здравоохранения. При этом 24 работника самостоятельно покинули здание, сообщается пресс-службой МЧС.

Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается.