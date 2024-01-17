В Полоцком районе фура вынесла «Audi» с дороги. Пассажир легковушки погиб
Утром 16 января в Полоцком районе столкнулись автопоезд «Skania» с легковым автомобилем «Audi». Пассажир легковушки погиб, а дальнобойщик скрылся.
ДТП произошло около 9:00 утра на 20-м километре автодороги Р-45 «Полоцк – Глубокое». На закруглении дороги вправо произошло столкновение большегруза с легковушкой, которая ехала со стороны Полоцка в направлении городского поселка Ветрино.
В результате ДТП 43-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии, а водитель в бессознательном состоянии был госпитализирован. Дальнобйщик с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.
Однако в течении часа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УГАИ УВД Витебского облисполкома и отдела ГАИ Полоцкого РОВД установили марку фуры и задержали водителя. Им оказался 67-летний житель Гродно, сообщается ГАИ.