Погода на Крещенье и где можно окунуться в прорубь в Витебске
Морозец до -11 °C обещают синоптики на Крещенье в Витебске. Узнали, где православные могут окунуться в купели.
В этом году по данным МЧС в Витебской области только официально будет организовано 35 оборудованных мест для народного ритуала купания на праздник Крещения Господня.
В Витебске и его окрестностях будет шесть прорубей с ледяной водой:
- Витебск — закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня) по улице 39-й Армии рядом с церковью мученика Фаддея;
- озеро Бернское у деревни Берники;
- озеро Зароновское у деревни Бороники;
- Лужесно, купель возле храма Вознесения Господня
- озеро Городно возле сельского клуба в деревне Сосновка;
- река Лососинка возле храма Святого преподобного Сергия Радонежского в деревне Копти.
Остальные 29 крещенских купелей распределены по Витебской области следующим образом:
Бешенковический район
- г.п. Бешенковичи, ул. Витебское Шоссе, водоем-копань возле УЗ «Бешенковичская ЦРБ»
Браславский район
- Оз. Дривяты, спасательная станция Браславского ОСВОДа
Верхнедвинский район
- Водоем Сельхозхимии, г. Верхнедвинск, ул. Советская д.189
- г.п. Освея, озеро Освейское
Глубокский район
- Глубокое, озеро Беглец
Городокский район
+Городок, ул. К.Маркса, (купель)
Докшицкий район
- д. Буй, Крипульского с/С (купель)
- г. Докшицы, ул. Советская (купель на городском озере)
- гп. Бегомль, ул.Советская Бегомльского с/С (пруд)
Дубровенский район
- Кириевская криница Дубровенского района
Лепельский район
- Лепель, озеро Святое
Лиозненский район
- Зона отдыха «Лесные карьеры», г.п. Лиозно
- Купель, а.г. Добромысли (для оборудования купели использовано бетонное кольцо диаметром 1 м, с заглублением в грунт на 1м.)
Миорский район
- Миорский р-н, Перебродский с/с, д. Мурашки, 2, детский санаторий «Росинка», озеро «Обстерно»
- г. Миоры, озеро «Миорское»
- Миорский р-н, Язненский с/с, Источник Святого Иоанна Крестителя
Новополоцк
- Новополоцк, м-н Боровуха, оз. «Велье», ул.Набережная в р-не д.1
- Новополоцк, озеро «Люхово» водно-лыжная база «СДЮШОР №3 им.Н.Л.Генова г.Новополоцка»
Оршанский район
- Спасательный пост ОСВОД, р. Днепр
- Источник «Святого Пантелеймона», д. Лютины
Полоцкий район
+д. Бельчица, Экиманьского с/С Полоцкого района
Поставский район
- г. Поставы, ул. Гагарина, 77
Сененский район
- Сенно, ул.К.Маркса, Купелле
- Д. Рябцево, Богушевский с/С, озеро . Серокоротня
Ушачский район
- Жарский с/С, д. Вашково, озеро Должина, территория ДУП «Санаторий «Лесные озера»
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Чашникский район
+Чашники, озеро Смольянское, ул. Озерная
+ Новолукомль, озеро Лукомльское
Шумилинский район
- д. Лесковичи (озеро Лесковичи)
Толочинский район
- Закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря г.Толочина, ул. Ленина)
Сейчас в Витебске уже ниже -5 °C, на севере области примерно на градус холоднее. По прогнозам синоптиков ночью температура продолжит падать, и к утру 19 января в областном центре столбик термометра опустится до отметки -11 °C.
Днем в пятницу ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.