Погода на Крещенье и где можно окунуться в прорубь в Витебске

18/1/24 19:01 • Рэлігія

Морозец до -11 °C обещают синоптики на Крещенье в Витебске. Узнали, где православные могут окунуться в купели.



В этом году по данным МЧС в Витебской области только официально будет организовано 35 оборудованных мест для народного ритуала купания на праздник Крещения Господня.

В Витебске и его окрестностях будет шесть прорубей с ледяной водой:

Витебск — закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня) по улице 39-й Армии рядом с церковью мученика Фаддея;

озеро Бернское у деревни Берники;

озеро Зароновское у деревни Бороники;

Лужесно, купель возле храма Вознесения Господня

озеро Городно возле сельского клуба в деревне Сосновка;

река Лососинка возле храма Святого преподобного Сергия Радонежского в деревне Копти.

Остальные 29 крещенских купелей распределены по Витебской области следующим образом:

Бешенковический район

г.п. Бешенковичи, ул. Витебское Шоссе, водоем-копань возле УЗ «Бешенковичская ЦРБ»

Браславский район

Оз. Дривяты, спасательная станция Браславского ОСВОДа

Верхнедвинский район

Водоем Сельхозхимии, г. Верхнедвинск, ул. Советская д.189

г.п. Освея, озеро Освейское

Глубокский район

Глубокое, озеро Беглец

Городокский район

+Городок, ул. К.Маркса, (купель)

Докшицкий район

д. Буй, Крипульского с/С (купель)

г. Докшицы, ул. Советская (купель на городском озере)

гп. Бегомль, ул.Советская Бегомльского с/С (пруд)

Дубровенский район

Кириевская криница Дубровенского района

Лепельский район

Лепель, озеро Святое

Лиозненский район

Зона отдыха «Лесные карьеры», г.п. Лиозно

Купель, а.г. Добромысли (для оборудования купели использовано бетонное кольцо диаметром 1 м, с заглублением в грунт на 1м.)

Миорский район

Миорский р-н, Перебродский с/с, д. Мурашки, 2, детский санаторий «Росинка», озеро «Обстерно»

г. Миоры, озеро «Миорское»

Миорский р-н, Язненский с/с, Источник Святого Иоанна Крестителя

Новополоцк

Новополоцк, м-н Боровуха, оз. «Велье», ул.Набережная в р-не д.1

Новополоцк, озеро «Люхово» водно-лыжная база «СДЮШОР №3 им.Н.Л.Генова г.Новополоцка»

Оршанский район

Спасательный пост ОСВОД, р. Днепр

Источник «Святого Пантелеймона», д. Лютины

Полоцкий район

+д. Бельчица, Экиманьского с/С Полоцкого района

Поставский район

г. Поставы, ул. Гагарина, 77

Сененский район

Сенно, ул.К.Маркса, Купелле

Д. Рябцево, Богушевский с/С, озеро . Серокоротня

Ушачский район

Жарский с/С, д. Вашково, озеро Должина, территория ДУП «Санаторий «Лесные озера»

Чашникский район

+Чашники, озеро Смольянское, ул. Озерная

+ Новолукомль, озеро Лукомльское

Шумилинский район

д. Лесковичи (озеро Лесковичи)

Толочинский район

Закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря г.Толочина, ул. Ленина)

Сейчас в Витебске уже ниже -5 °C, на севере области примерно на градус холоднее. По прогнозам синоптиков ночью температура продолжит падать, и к утру 19 января в областном центре столбик термометра опустится до отметки -11 °C.

Днем в пятницу ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.