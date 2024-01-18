Погода на Крещенье и где можно окунуться в прорубь в Витебске

18/1/24 19:01 • Рэлігія

Морозец до -11 °C обещают синоптики на Крещенье в Витебске. Узнали, где православные могут окунуться в купели.
Купание в крещенской проруби на Бернском озере под Витебском. Фото Сергея Серебро

В этом году по данным МЧС в Витебской области только официально будет организовано 35 оборудованных мест для народного ритуала купания на праздник Крещения Господня.

В Витебске и его окрестностях будет шесть прорубей с ледяной водой:

  • Витебск — закрытый святой источник (искусственная бетонная купальня) по улице 39-й Армии рядом с церковью мученика Фаддея;
  • озеро Бернское у деревни Берники;
  • озеро Зароновское у деревни Бороники;
  • Лужесно, купель возле храма Вознесения Господня
  • озеро Городно возле сельского клуба в деревне Сосновка;
  • река Лососинка возле храма Святого преподобного Сергия Радонежского в деревне Копти.

Остальные 29 крещенских купелей распределены по Витебской области следующим образом:

Бешенковический район

  • г.п. Бешенковичи, ул. Витебское Шоссе, водоем-копань возле УЗ «Бешенковичская ЦРБ»

Браславский район

  • Оз. Дривяты, спасательная станция Браславского ОСВОДа

Верхнедвинский район

  • Водоем Сельхозхимии, г. Верхнедвинск, ул. Советская д.189
  • г.п. Освея, озеро Освейское

Глубокский район

  • Глубокое, озеро Беглец

Городокский район

+Городок, ул. К.Маркса, (купель)

Докшицкий район

  • д. Буй, Крипульского с/С (купель)
  • г. Докшицы, ул. Советская (купель на городском озере)
  • гп. Бегомль, ул.Советская Бегомльского с/С (пруд)

Дубровенский район

  • Кириевская криница Дубровенского района

Лепельский район

  • Лепель, озеро Святое

Лиозненский район

  • Зона отдыха «Лесные карьеры», г.п. Лиозно
  • Купель, а.г. Добромысли (для оборудования купели использовано бетонное кольцо диаметром 1 м, с заглублением в грунт на 1м.)

Миорский район

  • Миорский р-н, Перебродский с/с, д. Мурашки, 2, детский санаторий «Росинка», озеро «Обстерно»
  • г. Миоры, озеро «Миорское»
  • Миорский р-н, Язненский с/с, Источник Святого Иоанна Крестителя

Новополоцк

  • Новополоцк, м-н Боровуха, оз. «Велье», ул.Набережная в р-не д.1
  • Новополоцк, озеро «Люхово» водно-лыжная база «СДЮШОР №3 им.Н.Л.Генова г.Новополоцка»

Оршанский район

  • Спасательный пост ОСВОД, р. Днепр
  • Источник «Святого Пантелеймона», д. Лютины

Полоцкий район

+д. Бельчица, Экиманьского с/С Полоцкого района

Поставский район

  • г. Поставы, ул. Гагарина, 77

Сененский район

  • Сенно, ул.К.Маркса, Купелле
  • Д. Рябцево, Богушевский с/С, озеро . Серокоротня

Ушачский район

  • Жарский с/С, д. Вашково, озеро Должина, территория ДУП «Санаторий «Лесные озера»

  • Чашникский район

+Чашники, озеро Смольянское, ул. Озерная
+ Новолукомль, озеро Лукомльское

Шумилинский район

  • д. Лесковичи (озеро Лесковичи)

Толочинский район

  • Закрытый святой источник (искусственная купальня на территории Свято Покровского женского монастыря г.Толочина, ул. Ленина)

Сейчас в Витебске уже ниже -5 °C, на севере области примерно на градус холоднее. По прогнозам синоптиков ночью температура продолжит падать, и к утру 19 января в областном центре столбик термометра опустится до отметки -11 °C.

Днем в пятницу ожидаются слабые туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

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