В Орше задержали мужчину, катавшего маленьких детей на тюбингах, буксируемых авто

18/1/24 19:22 • Здароўе

Оршанца, таскавшего за авто два тюбинга с детьми и тестем, задержала ГАИ. В милицию сообщила женщина, ставшая очевидцем опасного аттракциона.



Жительница Орши пожаловалась в милицию, что неизвестные повредили ее забор вокруг приусадебного участка.

Как оказалось, повреждения были причинены тюбингами, привязанными к автомобилю. Вскоре нашли машину и водителя.

Выяснилось, что 30-летний оршанец буксировал за своей машиной в одном тюбинге 6-летнего ребенка, во втором — 3-летнюю дочь и тестя.

На повороте тюбинги занесло, и ударились о забор. По счастливой случайности никто не пострадал.

В отношении нарушителя составлено несколько протоколов, сообщается ГАИ.