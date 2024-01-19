У колхозников, скрывших падеж КРС, будут удерживать до 15% заработка

19/1/24 21:56 • Эканоміка

В Россонском районе вынесли приговор трем руководящим работникам одного из местных колхозов, скрывших падеж 25 животных.



Судом было установлено, что директор, главный зоотехник и бригадир с 19 июля по 4 сентября 2023 года, желая избежать ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению сохранности поголовья животных, применения к ним мер материального воздействия и критики со стороны вышестоящего руководства, скрыли падеж 25 голов крупного рогатого скота.

Для этого они внесли заведомо ложные сведения и записи в официальные документы о продаже работникам организации части указанных животных живым весом на доращивание, а части – мясом, тогда как фактически они пали.

Суд признал всех троих виновными в служебном подлоге. На основании части 1 статьи 427 УК директору и бригадиру назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 15% заработка, а главному зоотехнику – аналогичное наказание с удержанием 10% заработка.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.