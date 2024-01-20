Парень с девушкой на легковушке попали под поезд в Орше, водитель погиб

20/1/24 21:08 • Здарэнні

Один человек погиб, а второй получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом в Орше.



Столкновение произошло 20 января в 3:04 на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде по Новой улице.

По информации ГАИ, 22-летний водитель, управляя автомобилем «Mazda», при пересечении железнодорожного полотна по железнодорожному переезду на запрещающий для водителей сигнал светофора, допустил столкновение с грузовым локомотивом.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте аварии, а 24-летняя пассажирка легковушки была госпитализирована с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка.

В МЧС уточняют, что столкновение произошло с участием грузового поезда №2001 «Витебск-Могилев». Задержка в движении поезда составила 1 час 43 минуты.